Террористы должны ответить за нападение на российское исследовательское судно возле Мозамбика

Некоторое время назад неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно (НИС) «Атлантида» Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) у берегов Мозамбика возле острова Тамбузи (архипелаг Киримбас).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии