В комментариях пишут, что коммунистов в России много, и это проблема. Выношу в пост справедливые опасения подписчика:Вы часто пишете, что наш народ получил надёжную прививку от социализма c коммунизмом и повторения 1917 года нам можно не опасаться.
Нет, коммунисты в меньшинстве
Комментарии
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е
евгений
Лучше Эпохи Брежнева Л. И. ничего нет. Я в ней ЖИЛ, ЛЮБИЛ, И РАБОТАЛ.
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4 н.
Алекс Сэм
Что при царях, что при коммунистах Россия была империей, а сейчас?
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4 н.
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