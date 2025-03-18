МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Российский политолог Александр Дугин заявил, что президент России Владимир Путин «спас жизнь» нынешнему президенту США, поддержав Камалу Харрис перед американскими выборами.
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