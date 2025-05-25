Депутат ГД Аксаков: россиянам могут запретить иметь более 20 банковских карт

Центробанк России планирует ограничить оборот банковских карты в рамках борьбы с дропперством. Этой осенью могут запретить получение более 20 карт на одного человека, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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