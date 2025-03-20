Всемирный День Земли: символы, история и традиции

Когда отмечают История Символ Мероприятия Интересные факты о Земле Когда отмечают День Земли Фото: Black Salmon/Shutterstock/FOTODOM Официальное название праздника — Международный день матери-Земли, но в России и многих других странах он известен под названием День Земли У этого праздника, по сути, две даты: в день весенного равноденствия, в марте, и 22 апреля.