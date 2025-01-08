РЖД вводит неожиданный запрет: пассажиры в шоке, как изменить планы на поездку

Natalya Dolgushina

Время приема пищи пассажирами РЖД не касается. Идиотское ограничение. Его нужно отменить. В советское время нормально ели все пассажиры. Их никто не ограничивал. Действовали не "права человека", а доброжелательное отношение друг к другу.