Краснов на встрече с главой сената Камбоджи обозначил главные сферы партнерства

t.me/Генпрокуратура России Генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с председателем Верховного тайного совета Камбоджи, главой сената королевства, руководителем Народной партии Хун Сеном обозначил главные направления партнерства в правоохранительной и научно-образовательной областях.
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