Презентация творческих проектов лэпбук ´Реклама продукции собственного производства´.

23.10.2024 в колледже в рамках инновационного проекта ´Внедрение форм и методов реализации компетентностного подхода в сфере воспитания в учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования´ состоялась презентация творческих проектов лэпбук ´Реклама продукции собственного п .