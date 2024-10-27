Презентация творческих проектов лэпбук ´Реклама продукции собственного производства´.

23.10.2024 в колледже в рамках инновационного проекта ´Внедрение форм и методов реализации компетентностного подхода в сфере воспитания в учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования´ состоялась презентация творческих проектов лэпбук ´Реклама продукции собственного п .
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