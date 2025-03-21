В Омске пропал еще один ребенок. Вчера 13-летний Даниил ушел из дома по улице Лукашевича и исчез. Не дождавшись его возвращения, родители обратились в полицию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске пропал еще один ребенок. Вчера 13-летний Даниил ушел из дома по улице Лукашевича и исчез. Не дождавшись его возвращения, родители обратились в полицию.