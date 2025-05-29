Верховный суд России отклонил апелляцию по иску Сбербанка

Верховный суд России отказался пересматривать решения трех нижестоящих инстанций по делу о взыскании по иску Сбербанка примерно 2,1 миллиона канадских долларов (что составляет около 121 миллиона рублей по текущему курсу) с одного из крупнейших банков Канады — Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).