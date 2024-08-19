Художник Marvel объединил Дэдпула и Росомаху в одного персонажа и показал, что получилосьХудожник Дэвид Массон (David Masson) опубликовал официальный концепт-арт «Дэдпула и Росомахи», где показал Wolverinepool — одного из двойников наёмника, который не попал в фильм.