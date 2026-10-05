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Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским

Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц побывал с незапланированным визитом в Киеве. Соотечественники канцлера узнали об этой поездке задним числом.

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