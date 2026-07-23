Гендиректор осуждён на три года за хищение 70 млн рублей при строительстве детсада

Суд приговорил генерального директора ООО «Эль-Карго» и ЗАО «Нефтегазсервис» Максима Рогожникова к трём годам колонии за мошенничество при строительстве детского сада на территории военного городка в Приморском крае.
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