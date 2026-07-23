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Гендиректор осуждён на три года за хищение 70 млн рублей при строительстве детсада

Гендиректор осуждён на три года за хищение 70 млн рублей при строительстве детсада

Суд приговорил генерального директора ООО «Эль-Карго» и ЗАО «Нефтегазсервис» Максима Рогожникова к трём годам колонии за мошенничество при строительстве детского сада на территории военного городка в Приморском крае.

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