«Я так устал»: после грозящих ужесточений закона Киркоров окопался на полуострове

Самый яркий исполнитель российской эстрады признался, что стразы ему уже поперек горла. Филипп Киркоров соцсетиСумевший с наименьшими потерями выйти не из той двери Филипп Киркоров теперь действует на опережение.
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