Gulf Producers Say Importers Should Share the Cost of Hormuz Workarounds

The top executives of some of the biggest Gulf oil-producing companies called for external investments into new routes to bypass the Strait of Hormuz and create and expand crude and fuel storage capacity outside the region and closer to consumers.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым