ВС России поразили цеха по производству дронов и логистические центры ВСУ

Российские военнослужащие в течение суток ударили по логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по украинским цехам по производству беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения.
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