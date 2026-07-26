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Газета.ру

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ВС России поразили цеха по производству дронов и логистические центры ВСУ

ВС России поразили цеха по производству дронов и логистические центры ВСУ

Российские военнослужащие в течение суток ударили по логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по украинским цехам по производству беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения.

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