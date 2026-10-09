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США заморозили грин-карты для Microsoft и IT-компаний

США заморозили грин-карты для Microsoft и IT-компаний

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 8 октября администрация Трампа объявила о приостановке программы трудовой сертификации PERM для Microsoft, Adobe и ряда крупных IT-аутсорсинговых компаний.

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