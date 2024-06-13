ГК ТОЧНО стала генеральным партнером форума для предпринимателей в Казани

ГК ТОЧНО стала генеральным партнером форума для предпринимателей в КазаниФедеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) принял участие в форуме Balance, организованном основателем психологического центра «Школа Жизни и Отношений» Лилией Валиуллиной.
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