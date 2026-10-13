В «Филадельфии» нарастает недовольство из-за игры Конекны. Форварда могут попросить отказаться от пункта о запрете на обмен (Daily Faceoff)

В «Филадельфии» нарастает недовольство из-за игры нападающего Трэвиса Конекны . В этом сезоне форвард набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 4» в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ .
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