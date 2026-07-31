smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

В США опасаются расширения конфликта с Ираном на весь регион

В США опасаются расширения конфликта с Ираном на весь регион

Опасения о расширении войны с Ираном на весь регион и невозможности военного выхода из стратегического тупика, в котором оказались США в конфликте с Ираном, высказали обозреватели газеты The New York Times 29 июля в статье под заголовком «Война расширяется, и Трампу противостоит более решительный Иран».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии