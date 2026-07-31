В США опасаются расширения конфликта с Ираном на весь регион

Опасения о расширении войны с Ираном на весь регион и невозможности военного выхода из стратегического тупика, в котором оказались США в конфликте с Ираном, высказали обозреватели газеты The New York Times 29 июля в статье под заголовком «Война расширяется, и Трампу противостоит более решительный Иран».