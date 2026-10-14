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Рязанские новости

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Жителям Рязанской области рассказали о работе сервисов «Яндекса» в ЦФО

Жителям Рязанской области рассказали о работе сервисов «Яндекса» в ЦФО

Пользователи в Туле, Владимире и Воронеже столкнулись с проблемами в работе «Яндекс Go», «Яндекс Такси», «Яндекс Карт» и «Яндекс Пэй».

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