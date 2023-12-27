Татарстану возместят часть средств на строительство объектов ОЭЗ «Иннополис»

Правительство РФ возместит затраты на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ «Иннополис». На индустриальный парк «Лаишево» до 2026 года направят 919,1 млн рублей, а на технопарк «Иннопарк» — 704,6 млн рублей до 2027 года.