Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 166 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь, часть из которых была перехвачена над Краснодарским краем.
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