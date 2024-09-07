Новый сезон шоу «Точь-в-Точь» начнется на Первом канале 15 сентября

На Первом канале запланирована премьера нового сезона шоу перевоплощений «Точь-в-Точь» 15 сентября. Участники шоу, известные российские исполнители, будут воплощать образы знаменитых музыкальных артистов, исполнять хиты, воссоздавать их выступления и клипы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии