Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» превысило 550 человек – МЧС РФ

Большинство пострадавших находятся на амбулаторном лечении, уточнили в медицинских службах. Тем временем в сети появляются подробности того, кому принадлежала криптобиржа, через которую осуществлялось финансирование теракта.
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