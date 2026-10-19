25-я ракетка мира Карен Хачанов расстался с тренером Ведраном Мартичем, сообщает First&Red. Под руководством хорвата Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже в 2018-м, вошел в топ-10 и трижды играл в полуфиналах турниров «Большого шлема».