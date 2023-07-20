Ещё 10 бытовых лайфхаков на разные случаи жизни, которые сэкономят вам уйму времени на себя любимых

Как удалить следы от перманентного маркера, аккуратно нарезать сыр и сделать так, чтобы треклятый пакет не комкался в мусорном ведре?Чтобы легко удалить следы от перманентного маркера обработайте их любым средством для укладки волосСредство для мытья посуды справится с жирным налетом на стенках ванныОберните резинку вокруг горлышка дозатора, чтобы скорректировать дозу мылаМусорный пакет перестанет проваливаться в ведро, если приклеить к внешним стенкам крючки и зацепить за них ручки пакетаЗаморозьте молоко или сливки в форме для льда, чтобы быстро делать дома айс-кофеВ жаркую погоду охладите наволочки в морозилке, прежде чем надеть на подушкуЗакрепите файл при помощи подголовника и поместите в него телефон или планшет, чтобы отвлечь ребенка мультиками во время долгой дорогиПриклейте к воротнику рубашки хлопковый стикер, чтобы он дольше не пачкалсяИспользуйте подставку на раковину, чтобы удобно расположить косметикуНатирайте сыр, ставя терку горизонтально, а не вертикально, чтобы не пачкать дополнительную посуду и высыпать сыр в блюдо прямо из теркиЧитать далее →.