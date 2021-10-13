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Конгресс США согласился поднять потолок госдолга

Конгресс США согласился поднять потолок госдолга

Потолок государственного долга США увеличился на 480 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости. Такое решение приняла Палат Представителей, чтобы страна избежала бюджетного кризиса.

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