Главная ошибка – закладывать на зиму плохо просушенные или повреждённые клубни. – Георгины нельзя держать во влажном состоянии и при температуре выше +8…+10 °C, иначе они прорастут или загниют, – предупреждает Ольга Никонорова, опытный садовод и ландшафтный дизайнер.
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