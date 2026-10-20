Главная ошибка – закладывать на зиму плохо просушенные или повреждённые клубни. – Георгины нельзя держать во влажном состоянии и при температуре выше +8…+10 °C, иначе они прорастут или загниют, – предупреждает Ольга Никонорова, опытный садовод и ландшафтный дизайнер.