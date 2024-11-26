Новый арт-объект появился на деревянном доме на Славянской улице

Новый арт-объект «Берегись себя» появился на Славянской улице в Нижнем Новгороде. Работу разместила художница «Гражданка Сердце» на одном из деревянных домов и рассказала об этом на личной странице в соцсетях.
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