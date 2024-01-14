Соросовцы, что с лицом? Стало известно, сколько туристов приезжают в Армению из России

За 2023 год в Армении побывало больше двух миллионов туристов, из которых 50% — граждане России. В десятку самых многочисленных гостей впервые вошли китайцы — правда, пока только 1%Глава Комитета по туризму Армении Сисиан Погосян рассказала, что всего страна за прошедший год приняла 2,3 миллиона гостей из-за рубежа (+39% в сравнении с 2022-м).
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