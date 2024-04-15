Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим калининградцам

Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор 8 мобилизованным калининградцам, получившим от 6 до 7 лет колонии за дезертирство из зоны спецоперации, апелляционные жалобы защиты были отклонены судом, сообщили РИА Новости в суде.