Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим калининградцам

Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор 8 мобилизованным калининградцам, получившим от 6 до 7 лет колонии за дезертирство из зоны спецоперации, апелляционные жалобы защиты были отклонены судом, сообщили РИА Новости в суде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии