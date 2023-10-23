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Футбольный клуб "Новосибирск" перейдёт в дивизион "Золото" второй лиги А

Футбольный клуб "Новосибирск" перейдёт в дивизион "Золото" второй лиги А

Весной новосибирская команда поборется за право в следующем сезоне выступать в Первой лиге.Футбольный клуб "Новосибирск", начавший нынешний сезон в дивизионе "Серебро" Второй лиги А, после весеннего возобновления чемпионата будет играть в дивизионе "Золото".

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