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Медведева о турнире шоу-программ: «У нас когнитивный диссонанс, что мы катаем шоу, но при этом соревнуемся. Как-то не сходится»

Евгения Медведева сравнила турнир по шоу-программам с обычными соревнованиями. Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

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