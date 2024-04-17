Сальдо прокомментировал новый закон о мобилизации

ГЕНИЧЕСК, 17 апреля, ФедералПресс. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо дал свой актуальный комментарий насчет закона о мобилизации украинцев: Сальдо считает, что это иллюстрация «трудностей с пополнением ВСУ».
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