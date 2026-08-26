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Аргументы недели

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Пожар после падения БПЛА охватил 3,5 га заповедника «Утриш» под Анапой

Пожар после падения БПЛА охватил 3,5 га заповедника «Утриш» под Анапой

Пожар после падения вражеского БПЛА охватил 3,5 га заповедника «Утриш» под Анапой. — Огонь распространяется по территории горельника 2020 года: горят сухая трава, кустарники, деревья и валежник, сообщают власти.

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