Отключение света в Чили объяснили внутренней аварией

Массовое отключение электроэнергии в Чили произошло из-за проблем в работе системы энергопередачи и не вызвано атакой извне, сообщил национальный координатор электроэнергии и МВД страны 25 февраля в соцсети X.
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