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ИА Регнум

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Госдума предложила кабмину скорректировать постановление об учете животных

Госдума предложила кабмину скорректировать постановление об учете животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 1 сентября обратился к правительству РФ с призывом изменить постановление, регулирующее учет домашних и сельхозживотных.

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