Трещина в Стандартной модели: почему странный распад B-мезона не дает покоя физикам

Когда я в очередной раз погружаюсь в новости фундаментальной физики, меня не покидает ощущение, что мы стоим на пороге чего-то очень важного.
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