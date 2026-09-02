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Трещина в Стандартной модели: почему странный распад B-мезона не дает покоя физикам

Трещина в Стандартной модели: почему странный распад B-мезона не дает покоя физикам

Когда я в очередной раз погружаюсь в новости фундаментальной физики, меня не покидает ощущение, что мы стоим на пороге чего-то очень важного.

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