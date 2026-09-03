Трамп потребовал от Европы возврат сотен миллиардов помощи Украине

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X отозвался на требование Дональда Трампа к Европе вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных на военную помощь Украине, назвав европейских лидеров «испуганными вассалами» из-за их реакции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым