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Царьград

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Трамп потребовал от Европы возврат сотен миллиардов помощи Украине

Трамп потребовал от Европы возврат сотен миллиардов помощи Украине

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X отозвался на требование Дональда Трампа к Европе вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных на военную помощь Украине, назвав европейских лидеров «испуганными вассалами» из-за их реакции.

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