Reposted (Vladimir Sharypov): В настоящее время в городе у нас проживает 44 ветерана Великой Отечественной войны – участники боевых действий, 765 ветеранов, также носящих это великое звание – труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей Мы не забываем о наших ветеранах на протяжении всего периода, но в преддверии главного государственного праздника 9 мая, обязательно всех навещаем, поздравляем и воздаем почести этим героическим людям.