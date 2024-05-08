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Иваново

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Reposted (Vladimir Sharypov): В настоящее время в городе у нас проживает 44 ветерана Великой Отечественной войны – участники боевых действий, 765 ветеранов, также носящих это великое звание – труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей Мы не забываем о наших ветеранах на протяжении всего периода, но в преддверии главного государственного праздника 9 мая, обязательно всех навещаем, поздравляем и воздаем почести этим героическим людям.

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