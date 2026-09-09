Ванилла SU
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Ванилла SU

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Как я выбираю корейский крем на осень и зиму после 40: пять вариантов для разной кожи

Как я выбираю корейский крем на осень и зиму после 40: пять вариантов для разной кожи

Смена сезонов для кожи после сорока — это всегда момент пересмотра привычного ухода. Летом кажется, что лёгкой эмульсии или геля вполне достаточно, однако с первыми холодными днями привычная схема начинает давать сбои.

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