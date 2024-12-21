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Стало известно о шестом случае поджога в Петербурге и Ленобласти за день

Стало известно о шестом случае поджога в Петербурге и Ленобласти за день

О последнем из них стало известно поздно ночью.В центре внимания оказался инцидент, произошедший на Невской улице, где 31-летний мужчина был задержан за попытку поджечь почтовое отделение, расположенное в доме № 8.

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