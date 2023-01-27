Норвежский спортивный комментатор назвал членов МОК "полезными идиотами для Кремля"

Спортивный комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт назвал членов Международного олимпийского комитета (МОК) "полезными идиотами для Кремля" за их желание вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
Спортивный комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт назвал членов Международного олимпийского комитета (МОК) "полезными идиотами для Кремля" за их желание вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
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