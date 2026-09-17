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OilPrice

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Oil Prices Slide as Saudi Arabia Reroutes Crude via Oman

Crude oil prices, which dipped yesterday, extended their losses earlier today following reports that Saudi Arabia will be exporting more oil through Oman while the East-West pipeline is repaired.

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