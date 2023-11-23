Йеменские хуситы сообщили о запуске баллистических ракет по Эйлату в Израиле

Йеменские повстанцы-хуситы заявили в среду, что они запустили ракеты большой дальности в сторону Израиля в рамках новой операции, призванной отомстить за израильские нападения на палестинский анклав в секторе Газа.
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