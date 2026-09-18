Директор Музея русского импрессионизма — о региональных проектах

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В этом году Музей русского импрессионизма — один из старейших частных музеев — отмечает десять лет со дня основания.
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