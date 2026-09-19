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«Тоттенхэм» забил первые голы в сезоне, но проиграл «Астон Вилле» на домашнем стадионе

«Тоттенхэм» забил первые голы в сезоне, но проиграл «Астон Вилле» на домашнем стадионе

Сегодня, 19 сентября, состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал на своем поле «Астон Виллу».

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