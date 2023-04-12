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Бывший советник президента Украины Кучмы Соскин призвал Зеленского не врать о реальных потерях ВСУ или уйти в отставку

Бывший советник президента Украины Кучмы Соскин призвал Зеленского не врать о реальных потерях ВСУ или уйти в отставку

Бывший советник украинских президентов и премьеров Олег Соскин призвал главу киевского режима Владимира Зеленского не врать о реальных потерях украинских войск, не скрывать информацию о критической ситуации на фронте или уйти в отставку.

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