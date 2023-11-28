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Чем опасен «железный занавес» для страны: «дорогое» наказание финских властей

Чем опасен «железный занавес» для страны: «дорогое» наказание финских властей

"Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 млрд евро", - отметил он в своем тг-канале "Опуская железный занавес на Востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться", - подчеркнул Володин.

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